シンガー・ソングライターのｍｉｌｅｔ（ミレイ）が、３０日に自身のＳＮＳを更新。“ｍｉｌｅｔの日”に際してショットをアップした。「８月の ＃ｍｉｌｅｔの日」と題してインスタグラムをアップ。「ｓｔａｉｒｓツアーが始まった。５ＡＭ、ＧＲＥＥＮＬＩＧＨＴＳとおなじ道の上で積み重ねる階段はどの段も愛おしくてかけがえない。」と心境をつづった。また、台風１０号の影響で３１日に開催予定であった広島公演が開催