ダウ続伸、ナスダックも反発など、堅調さ目立つ＝米株式市場概況 きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。終値は、ダウ工業株３０種平均が２２８．０３ドル高の４万１５６３．０８ドル、ナスダック総合指数が１９７．２０高の１万７７１３．６３、Ｓ＆Ｐ５００が５６．４２高の５６４８．３８。 ダウ平均は25銘柄がプラス圏と総じてしっかり。とくにＩＴ／ハイテク関連株が総じて上昇。ダウ平均採用銘柄では、事業分割期