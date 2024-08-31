パリパラリンピックのブラインドサッカー男子は、９月１日に行われる日本対コロンビアの開幕戦で７日間の熱戦が始まる。世界ランキング３位の日本に対し、初戦の相手コロンビアは１２位と格下だが、５月の国際大会で敗れた相手だ。パラリンピックでメダル獲得のないブラインドサッカー日本代表にとって、悲願に向けた大事な一戦となりそうだ。世界１位はアルゼンチン最新の世界ランキングで、日本は過去最高の３位に入っている