【ニューヨーク＝小林泰裕】３０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２２８・０３ドル高の４万１５６３・０８ドルだった。史上最高値を２日連続で更新した。経営再建に向けて事業再編を検討していると報じられた半導体大手インテルが９％上昇したほか、ネット通販大手アマゾン・ドット・コムなどが買われた。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測が引き続き相場の支えとなった。一方、