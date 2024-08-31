2024年10月期、テレビ朝日では毎週火曜よる9時から『民王Ｒ（たみおうあーる）』を放送することが決定した。2015年7月期に金曜ナイトドラマ枠にて遠藤憲一・菅田将暉のW主演で放送された痛快政治エンターテインメント『民王』。『半沢直樹』シリーズや『下町ロケット』シリーズ、『ハヤブサ消防団』などで知られる作家・池井戸潤が2010年に発表した同名小説を初めてドラマ化し、現職総理大臣とおバカな息子の心と身体が入れ替わる