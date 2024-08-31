遠藤憲一主演ドラマ『民王R』が、10月期のテレビ朝日系火曜21時枠で放送されることが決定した。 参考：遠藤憲一、仲村トオル、渡部篤郎……夏ドラマに見る“理想の上司”像の変化 2015年7月期に金曜ナイトドラマ枠にて、遠藤と菅田将暉のW主演で放送された政治エンターテインメント『民王』。『半沢直樹』シリーズや『下町ロケット』シリーズ、『ハヤブサ消防団』などで知られる作家・池井戸潤が2010年に