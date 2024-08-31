◇パ・リーグロッテ6―2ソフトバンク（2024年8月30日ZOZOマリン）ロッテの佐々木朗希投手（22）が30日、ソフトバンク戦に先発して7回3安打無失点、7奪三振で1日の西武戦以来、約1カ月ぶりの7勝目。直球は最速161キロを記録し、スライダーを普段より多投するなど強力打線に的を絞らせなかった。今オフにもメジャーに挑戦する可能性がある怪物右腕には、今季最多でメジャー全30球団の半数となる15球団のスカウトが集結。今後