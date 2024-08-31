◇パ・リーグ楽天0―2オリックス（2024年8月30日楽天モバイル）楽天先発の藤井の7回7安打2失点の力投も実らず、今季15度目の零敗を喫した。初回、5回といずれも先頭を出塁させて失点に結びつき「防げた2点だった。チームを勝たせられず、反省しかない」。打線は相手を上回る10安打を放ちながらも苦手の曽谷に今季5敗目。CS進出圏内の3位ロッテと3ゲーム差に広がったが、今江監督は「彼らしい粘りの投球でした」と藤井