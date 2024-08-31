DeNAは29日にこの日からの中日3連戦（バンテリンドーム）が台風10号の影響で中止となったことを受け、チームは完全休養日となった。ここ数日の東海道新幹線の運休やダイヤ乱れもあり、横浜と名古屋の2カ所にスタッフ、ナインが二分されている状況。4位のチームは阪神と1.5ゲーム差。三浦監督も「いい流れで来ているが、一戦一戦集中したい」と語っており、一戦必勝の姿勢で勝負の9月へと向かう。