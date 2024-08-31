本日は札幌11Rの札幌2歳Sをピックアップ。◎には（3）マテンロウサン（指数80）が指名された。今回と同舞台だった新馬戦を、好位から楽々と抜け出して4馬身差のワンサイド勝ち。V候補の1番手との見立てだ。2番手評価の○は函館芝9Fの新馬戦を勝ち上がってきた（2）マジックサンズ（指数76）。新馬→コスモス賞とデビュー2連勝中の（11）アスクシュタインは指数3番手（75）で、実績上位も▲止まり。☆（8）ファイアンクランツ（指