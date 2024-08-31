過去10年で傾向を探る。☆前走場所最多出走の札幌組が【3・6・6・53】。函館組【4・2・2・19】の方が好走率は高め。北海道以外では東京＆新潟組が【3・1・0・9】と強い。☆前走人気1番人気【6・4・4・25】、3番人気【4・3・2・18】で勝ち馬は網羅。前走4番人気以下だった馬は勝てておらず、デビュー前から評判が高い馬の好走が目立つ。☆脚質前走4角先頭だった馬は【2・3・2・34】と苦戦。同2〜5番手だった馬【7・7