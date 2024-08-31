ウクライナ北東部・ハルキウ州の知事は30日、マンションなどにロシア軍の攻撃があり、これまでに子どもを含む6人が死亡、59人がけがをしたと明らかにしました。ゼレンスキー大統領は「誘導爆弾を使用し、民家を狙ったものだ」と強く非難しています。そのうえで、「ロシア軍の拠点を破壊する能力があれば、こうした攻撃は起きなかった」とし、欧米各国にロシア国内への長距離攻撃を認めるよう改めて訴えました。また、同じ北東部の