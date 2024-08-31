大谷もジャッジも今季躍動米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、アレックス・ロドリゲス以来となる史上2人目のシーズン「42本塁打、42盗塁（42-42）」を達成。打者専念の今季もMLB史に残る活躍を見せている。一方ア・リーグではアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が29日までに51本塁打、123打点をマークする大活躍を見せている。昨季までも比較された両者について、ドジャースで大谷とプレーするムーキー・ベッツ内野手