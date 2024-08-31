【モデルプレス＝2024/08/31】2015年に放送されたテレビ朝日系ドラマ『民王』が、『民王R（たみおうあーる）』として、10月（毎週火曜よる9時）より9年ぶりに再始動。主演は遠藤憲一が務める。【写真】「民王R」新キャスト3人のお面姿◆遠藤憲一主演「民王R」2015年7月期に金曜ナイトドラマ枠にて、遠藤と菅田将暉のW主演で放送された痛快政治エンターテインメント『民王』。『半沢直樹』シリーズや『下町ロケット』シリーズ、『ハ