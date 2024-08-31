１１月に日本、メキシコ、台湾で開催される国際大会「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」（１１月９〜２４日）の開催概要発表会見が３０日、都内のホテルで開かれた。侍ジャパンの井端弘和監督（４９）は「当然、優勝を狙っています」と１９年の第２回大会からの連覇を宣言。侍ジャパン担当の阿見俊輔記者が、守備に重きを置いた井端監督の思い描くチーム像を「占う」。淡々とした口調に決意がにじんだ。