テレビ朝日系の人気ドラマ「民王」が、「民王Ｒ（たみおうあーる）」として９年ぶりに復活する。１０月期の火曜９時枠で、前作に引き続き遠藤憲一が総理大臣・武藤泰山役で主役を務める。「民王」は「半沢直樹」シリーズや「下町ロケット」シリーズの作家・池井戸潤の同名小説が原作で、遠藤憲一・菅田将暉のＷ主演で２０１５年７月期に放送。現職総理大臣とおバカな息子の心と身体が入れ替わるストーリーで人気を博した。今