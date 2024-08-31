芝クッション値8.3＝標準※金曜午前9時30分含水率＝芝G前13.0％、4角12.6％ダートG前6.5％、4角6.6％※金曜午前9時30分。引き続き最内から3メートル外に内柵を設置。開催最終週とあって芝の内側に傷みが目立ってきた。今日は夕方まで雨予報とあって大幅に時計がかかりそうだ。