【MLB】ドジャース 6−3 オリオールズ（8月29日・日本時間30日／ロサンゼルス）【映像】大谷、“グリーンモンスター超え？”の大飛球ドジャースの大谷翔平投手がオリオールズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第5打席は飛距離がわずかに足りずフェンス手前でレフトフライに打ち取られた。「ノーヒットだけど調子はいいやん」とファンも唸ったこの打球は、データでも“球場が違えばホームラン級”と示されるほどだった。大谷以外