日テレは31日に「24時間テレビ47」メイン会場の両国国技館屋外で実施予定のイベントを中止とするとした。能登半島地震に関連した「Songfor能登！24時間テレビチャリティーライブ」は31日、1日ともに開催。「最新の気象情報、および、交通機関の状況にご注意いただき、無理のない範囲でお越しください。そのほかのチャリティー活動情報（募金活動、グッズ販売に関して）各募金会場は天候の状況を見ながらの運営となります」とし