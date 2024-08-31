「阪神（台風接近中止）巨人」（３０日、甲子園球場）宿敵のエース撃破は任せろ。阪神の前川右京外野手（２１）が３１日・巨人戦（甲子園）で４試合ぶりにスタメン復帰することを３０日、岡田監督が明言した。２４日の広島戦（マツダ）で右足のすね付近に死球を受け、２５日に診察のため緊急帰阪。その後、２７日からのＤｅＮＡ戦（横浜）には帯同していたが、ベンチから外れ３試合連続で欠場した。指揮官は「もう大丈夫みた