「阪神（台風接近中止）巨人」（３０日、甲子園球場）阪神は３０日、甲子園球場で予定していた巨人戦が台風１０号接近の影響で中止となった。チームは同球場で全体練習を行った。岡田監督の一問一答は以下の通り。◇◇−前川の状態は。「もう大丈夫みたいや。今日は使おうと思ってたから」−無理させないようにと言っていた。「走ってるけどゲームになったら全然違うからな。元々、調子が悪かったから外したん