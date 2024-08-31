「阪神（台風接近中止）巨人」（３０日、甲子園球場）阪神は３０日、甲子園球場で予定していた巨人戦が台風１０号接近の影響で中止となった。残り２４試合、デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は逆転優勝へのカギは「甲子園での白星」と指摘した。◇◇阪神は残り２４試合のうち、１５試合が甲子園。貯金１１、勝率・６２２と好相性を示す本拠地で、どれだけ多く白星を積み上げられるかが逆転優勝へのカギになるだろ