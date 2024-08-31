「阪神（台風接近中止）巨人」（３０日、甲子園球場）巨人の浅野翔吾外野手（１９）が３０日、甲子園球場に凱旋した。香川・高松商時代の２２年夏以来２年ぶりで、３１日の阪神戦出場に向け「夢を与えるプレーがしたい」と宣言。高校野球ファンを魅了した甲子園のスターが、立場を変えプロとして伝統の一戦を盛り上げる。前日は台風１０号の影響で、乗車した新幹線が運行停止。約５時間、車内待機を強いられた後、午後１１時