芝クッション値9.3＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前12.0％、4角10.2％ダートG前6.6％、4角7.5％※金曜午前10時30分。芝は向正面から3角の内柵沿いに傷みが広がってきた。馬場悪化も相まって外差し馬場になる可能性も。ダートは先週より水分を含んで前有利。