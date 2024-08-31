芝クッション値9・5＝標準※金曜午前9時30分含水率＝芝G前13・7％、4角16・2％ダートG前14・5％、4角15・9％※金曜午前9時30分。台風の状況でさらに馬場悪化も。芝は雨の影響もあり内が傷み出して外差し傾向。ダートは水分を多く含み高速化。簡単には前が止まらない。