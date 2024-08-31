「広島（台風接近中止）ヤクルト」（３０日、マツダスタジアム）ヤクルトの高津臣吾監督（５５）が３０日、セ界の“台風の目”になる宣言だ。今季は７戦全敗の鬼門・マツダでこの日は練習を行い、「新井大後輩が頑張るから。対戦もまだ多く残しているし、強いカープですけどね。困らせると言ったらあれだけど、ちょっとやり返したい」と不敵に笑った。広島工の８学年後輩にあたる敵将・新井「大後輩」にやられっぱなしで、終