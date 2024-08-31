［キーウ ３０日 ロイター］ - ウクライナ軍のシルスキー総司令官は３０日、ロシア西部クルスク州で過去２４時間に最大２キロ前進し、現在も越境攻撃を継続していると言明した。ウクライナは今月６日の越境攻撃開始以降、約１００の集落を制圧し、３５キロ奥地まで進軍したとしているが、その後の進撃には行き詰まりがみられる。また、シルスキー氏によると、ウクライナ東部ドネツク州ポクロフスクではロシア軍が２９日、防衛