[３０日 ロイター] - ウクライナ東部ハリコフ州の州都ハリコフ市で３０日、集合住宅などがロシアの誘導爆弾による攻撃を受け、少なくとも６人が死亡し、５５人が負傷した。ハリコフ市のテレホフ市長によると、遊び場で子ども１人が死亡した。１２階建ての集合住宅がミサイル攻撃を受け火災が発生し、少なくとも３人が死亡したという。ハリコフ州のシネグボフ知事によると、負傷者のうち約２０人が重体となっている。ウクライナ