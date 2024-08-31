「阪神（台風接近中止）巨人」（３０日、甲子園球場）逆転優勝へ出し惜しみは一切しない。阪神・岡田彰布監督（６６）が３０日、中継ぎ陣の３連投を解禁する考えを示した。今季は桐敷が２回、石井が１回あったが、ゲラと岩崎は一度もなかった。「３連投ぐらい別にどうってことないけど。３連投ささんかったけどな、そんな無理してもと思ってたけど」。昨季同様に可能な限り３連投を避けながら救援陣の消耗を抑えてきたが、ここ