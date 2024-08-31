泣いても笑っても残り24試合しかない。投手に負荷をかけすぎない起用の時期は、過ぎた。阪神・岡田監督は甲子園のベンチに座り、石井と桐敷の中継ぎコンビ「石桐さん」に、フル稼働指令を出した。「3連投ぐらい、別にどうってことない。（今まであまり）3連投をさせんかったけどな。そんなに無理してもって思ってたけど」逆転優勝の鍵を握るのはリーグトップの35ホールドポイント（HP）、同56試合登板の桐敷と28HPを挙げる石