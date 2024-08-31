「ロッテ６−２ソフトバンク」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）時折笑顔を見せながら、順調に腕を振った。ロッテ・佐々木朗希投手が七回を１０１球で３安打７奪三振無失点。最速１６１キロをマークする力投を披露した。「前回は点を取られて負けてしまったので、その反省を生かしながら、相手の反応を見ながら投げられた」変化球をストライクゾーンに決め、着実にアウトを奪った。初回、先頭・牧原大にいきなり１６０