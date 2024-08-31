今年１１月開催の「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」の概要記者会見が３０日、東京都内で開かれ、野球日本代表の井端弘和監督（４９）らが出席した。併せて今秋に着用する侍ジャパンの新ユニホームが発表された。「ミズノ社製」の新たな戦闘服。ホームは白を基調とし、最強の証しである“無双ストライプ”は、これまで１本だったが今回から２本１組にして進化させ、さらなる結束や団結を表現した。