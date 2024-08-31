阪神・前川の先発復帰にGOサインが出た。全体練習後、前川の状態について問われた岡田監督は「もう大丈夫みたいや。今日は使おうと思ってたから」と、台風10号接近の影響で中止となったこの日の巨人戦で先発復帰予定だったことを明かした。21歳の若虎は22日ヤクルト戦前の打撃練習中に腰を痛め、実戦復帰した24日広島戦でも右すね付近に死球を受けて途中交代。以降の3戦はいずれもベンチ外で調整に努めてきたが、この日の練習