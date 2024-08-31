いざ阪神版「メークレジェンド」を――。3位・阪神はきょう31日から、5ゲーム差で追う首位・巨人を甲子園で迎え撃つ2連戦に臨む。最大13ゲーム差をつけた巨人に引っくり返されて優勝を逃した2008年の阪神は、今年と同じ残り24試合時点で2位・巨人に6ゲーム差をつけており、16年前と立場がほぼ逆になった状況。当時の主力選手の一人だった本紙評論家・赤星憲広氏（48）は阪神の大逆転に期待し、そのために最大の強みである投手陣