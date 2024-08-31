マッシュスタイルラボが展開する“和紙がつくる健やかな肌。”をコンセプトとするライフスタイルブランド｢UNDERSON UNDERSON(アンダーソン アンダーソン)｣は、2024年8月29日(木)~9月11日(水)の期間、渋谷ヒカリエShinQs 3FにてLIMITED CONCEPT STOREを展開いたします。ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。 和紙の肌着｢UNDERSON UNDERSON｣ ｢和紙がつくる健やかな肌。｣をコンセプトとした和紙の肌着ブランド