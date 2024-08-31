歌手のａｉｋｏ（４８）が３０日、神奈川県茅ケ崎市のサザンビーチちがさきでフリーライブ「ａｉｋｏＬｏｖｅＬｉｋｅＡｌｏｈａｖｏｌ．７」を開催した。不定開催の野外ライブで６年ぶりの実施となった。降り続いていた雨はやんでいた。夕闇迫る特設ステージにサーモンピンクのアロハスタイルに身を包んだａｉｋｏが登場。「５８ｃｍ」を歌い上げると「今日は絶対最後までやりまーす！よろしくお願いしまーす！！」と