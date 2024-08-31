■アイスホッケー 2026ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪最終予選日本ーデンマーク（31日、デンマーク）【写真を見る】日本、格上デンマークに延長の末、惜敗…28年ぶり五輪出場への夢叶わず【アイスホッケー】世界ランキング24位の日本は、最終予選グループFで最上位ランキングのデンマーク（同11位）に延長戦の末2−3で敗れ、2連敗。長野五輪以来28年ぶりの出場を目指したが、夢は叶わなかった。最終予選は4か国ずつ3つ