神奈川新聞社は、定期購読者「かなとも」、ウェブサイト「カナロコ」の両会員を対象に、今夏の過ごし方についてアンケートを実施した。猛暑のため外出を控えた人が多く、宮崎県の地震発生を受けて中止したとの回答もあった。県外に旅行した人は約３割で、北陸信越・中部が人気。能登半島地震からの観光復興支援策「北陸応援割」を利用した人もいた。アンケートは昨年から実施している。かなとも、カナロコ会員向けにメールマガ