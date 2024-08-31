［３０日ロイター］ - 米ミシガン大学が３０日発表した８月の消費者信頼感指数調査の確報値によると、世帯の１年後のインフレ期待は２．８％で、７月の２．９％から低下し、２０２０年１２月以来の低水準となった。米国の消費者が、今後１年はインフレの抑制傾向が続くとみていることになる。５年後のインフレ期待は３．０％で、前月と変わらなかった。消費者信頼感指数の確報値は６７．９となり、５カ月ぶりに改善した。こ