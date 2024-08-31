［３０日ロイター］ - 米半導体大手インテルの株価は、３０日午前の取引で急騰。経営不振が続く中で企業の合併や半導体受託生産（ファウンドリー）事業の分離などを検討していると伝わったことが材料視された。ブルームバーグ・ニュースは２９日、インテルが外部顧客向けの半導体製造を目的とするファウンドリー部門の分離または売却などの選択肢を巡り投資銀行と協議しており、一部の工場プロジェクトが廃止となる可能性が