一時マイナス圏のダウが反発＝米国株 NY株式30日（NY時間15:50） ダウ平均41498.44（+163.39+0.40%） ナスダック17674.47（+158.04+0.90%） CME日経平均先物38985（大証終比：+275+0.71%） アマゾン、インテル、マイクロソフト、IBMなどIT関連の上昇もあり、一時マイナス圏となっていたダウ平均がしっかり。第2四半期決算を受けてフィリップ証券などが評価を下げたセールスフォースは軟