◆米大リーグドジャース６―３オリオールズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５打数無安打で自身３戦ぶり、１４安打したド軍スタメンで唯一のノーヒットに終わったが、チームは強豪対決で連勝し、両リーグ８０勝一番乗りした。内容は紙一重だった。初回先頭での中直、８回無