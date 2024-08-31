歌手のaiko（48）が30日、神奈川県茅ケ崎市のサザンビーチちがさきでフリーライブを行った。2003年から定期的に開催され、今回が6年ぶり7度目。台風の影響で開催が危ぶまれたが、午後6時の開演時間には晴れ間ものぞき「みんなの気合で雨が止まっています！ほんま、ありがとう！」とファンに感謝した。ヒット曲「相思相愛」など15曲を披露。最後に花火を打ち上げるのが恒例だが天候の影響で中止となり、代わりに人気曲「花