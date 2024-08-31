女優の板谷由夏（49）が30日、東京・日本橋高島屋で開幕した「草乃しずか日本刺繍（ししゅう）展―源氏物語を花で装う―」に来場した。活動歴50年を迎えた日本刺繍作家の草乃しずか氏による、源氏物語に登場する姫たちをイメージした振り袖や掛け軸など約200点が展示。草乃氏が創作したあでやかな紫の着物で登場し「袖を通すと背筋が伸びるし、改めて日本に生まれて良かった」としみじみ。「着物と刺繍の相性の良さを間近