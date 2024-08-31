気象台は、午前5時7分に、大雨警報（土砂災害）を福知山市に発表しました。また洪水警報を福知山市、京丹後市に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を宮津市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】京都府・福知山市に発表北部では、31日昼前まで土砂災害や河川の増水に、31日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福知山市□大雨警報【発表】・土砂災害31日昼前にかけて警戒・浸