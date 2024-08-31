8月31日から9月1日にかけて日本テレビ系で放送される『24時間テレビ47』内で、スペシャルドラマ『欽ちゃんのスミちゃん ～萩本欽一を愛した女性～』が放送される。 参考：草磲剛、『欽ちゃんのスミちゃん』の語りを担当「今でも感謝と尊敬の気持ちでいっぱい」 本作は、日本のエンターテインメント史上に功績を残した萩本欽一と、世間をあっと言わせるドラマチックななれそめで結婚した女性・澄子