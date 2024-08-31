９月に北中米ワールドカップのアジア最終予選を戦う森保ジャパン。招集されたメンバー27名の中で“サプライズ”と言えば、FC町田ゼルビアのDF望月ヘンリー海輝だ。彼のプレーをリーグ戦で初めて観たのは、今年４月21日に開催されたアウェーのFC東京戦。この大卒ルーキーがJ１リーグで初スタメンを飾った試合だ。４-４-２システムの右サイドバックを担った望月は激しい上下動で攻守に貢献。１-１で迎えた25分には、鋭い抜け出し