映画「THE3名様〜これってフツーに事件じゃね?!〜」（監督森谷雄）の初日舞台あいさつが30日、都内で行われた。佐藤隆太（44）、塚本高史（41）とトリプル主演を務める岡田義徳（47）が、台風10号の影響で会場に来られず、滞在先の滋賀県からリモートで参加した。岡田は画面越しに「以前は始球式が雨でなくなり、今回は初日に台風が直撃。我々は持っている3名様だと思う」とタイトルにかけて語った。劇中に登場する謎の