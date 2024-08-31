将棋のALSOK杯第74期王将戦（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社主催）は30日、東京都渋谷区の将棋会館で2次予選3組の決勝を行い、後手の広瀬章人九段（37）が斎藤慎太郎八段（31）を118手で破った。第69期7番勝負に出場経験のある広瀬は、3期ぶり6回目の挑戦者決定リーグ入りを決めた。