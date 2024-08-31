宮内庁は30日、天皇、皇后両陛下が主催する秋の園遊会を10月30日に東京・元赤坂の赤坂御苑で開催すると発表した。招待資格者の配偶者の名札にも名前を記載することにしたほか、コロナ禍以降、初めてジンギスカンや焼き鳥を振る舞うという。春の園遊会に出席した天皇、皇后両陛下、秋篠宮ご夫妻、愛子さま、佳子さまと皇族方=2024年4月23日午後2時26分、東京・元赤坂、上田幸一撮影園遊会を巡っては、各界で功績をあげた「招待